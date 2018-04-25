Громкое ДТП в центре Харькова. Свидетель рассказал о важной информации по Зайцевой

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киевский райсуд Харькова завершил допросы свидетелей по делу о ДТП в центре города в октябре 2017 года и перешел к изучению материалов дела. Об этом сообщает "Укринформ".

"Допрошено двух последних свидетелей. Свидетель Алексей Шапошников на месте ДТП помогал поднимать Lexus Елены Зайцевой, который перевернулся, и утверждает, что подсудимая ехала со скоростью около 100 км/ч. И точно не на зеленый сигнал светофора", — говорится в сообщении.

По словам свидетеля Жана Минасяна, он не видел момент столкновения машин, но слышал сигнал, хотя не знает, кто его подавал.

После допроса свидетелей прокурор предложил допросить Геннадия Дронова. Однако подозреваемый отказался от дачи показаний.

Следующее заседание назначено на 11 мая.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.