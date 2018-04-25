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    В Одесской области мальчик за рулем катка врезался в авто

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    Одесские СМИ сообщают о двух причинах курьезной аварии: оператор катка не доглядел за мальчиком, а пострадавшее авто было оставлено в зоне, закрытой для движения.
    Ребенок на асфальтоукладчике врезался в авто в Одесской области
    Фото "Сайт города Одессы"

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области в городе Южный произошла авария, при которой асфальтоукладчик врезался в легковой автомобиль.

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    По информации "Сайта города Одесса", ДТП произошло на улице Химиков, причем за рулем катка был несовершеннолетний мальчик.

    Фото Сайт города Одессы
    Ребенок за рулем асфальтоукладчика врезался в авто в Одесской области

    "Как сообщили местные жители, каток, которым управлял…ребенок, врезался в легковой автомобиль. Впрочем, как рассказали очевидцы, обвинять оператора катка, который не доглядел за техникой и ребенком, сложно. Ведь авария произошла в зоне действия запрещающих знаков для движение, которые нарушил владелец легковушки", — сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия.

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    Ранее было опубликовано видео, как в Харькове трамвай врезался в грузовик с передвижной флюорографией.

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