В Одесской области мальчик за рулем катка врезался в авто

Фото "Сайт города Одессы"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области в городе Южный произошла авария, при которой асфальтоукладчик врезался в легковой автомобиль.

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По информации "Сайта города Одесса", ДТП произошло на улице Химиков, причем за рулем катка был несовершеннолетний мальчик.

Фото Сайт города Одессы Ребенок за рулем асфальтоукладчика врезался в авто в Одесской области

"Как сообщили местные жители, каток, которым управлял…ребенок, врезался в легковой автомобиль. Впрочем, как рассказали очевидцы, обвинять оператора катка, который не доглядел за техникой и ребенком, сложно. Ведь авария произошла в зоне действия запрещающих знаков для движение, которые нарушил владелец легковушки", — сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия.

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