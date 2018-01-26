наверх
26.01.201823:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дизельный локомотив тяжело травмировал мальчика под Львовом

    (обновлено: )63
    Локомотив наехал на 12-летнего мальчика - школьник госпитализирован с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома". Решается вопрос об открытии уголовного производства.
    Дизельный локомотив травмировал ребенка во Львовской области, 26 января 2018
    facebook.com/MVS.LVIV

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Дизельный локомотив в пятницу наехал на школьника в городе Рава-Русская Львовской области, 12-летний мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба областной полиции.

    ЧП произошло около 15:00.

    Участник смертельного ДТП в Харькове Тигран Енгибарян в суде. Видео
    Канал на Youtube Новости Харькова
    Смертельное ДТП в Харькове. 18-летний "мажор" расплакался в суде

    Школьник госпитализирован с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома".

    "Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика", — сказано в сообщении.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    В конце декабря пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает