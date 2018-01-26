Дизельный локомотив тяжело травмировал мальчика под Львовом

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Дизельный локомотив в пятницу наехал на школьника в городе Рава-Русская Львовской области, 12-летний мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба областной полиции.

ЧП произошло около 15:00.

Школьник госпитализирован с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома".

"Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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