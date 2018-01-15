Под Днепром спасли мальчика, застрявшего головой в батарее

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего головой в батарее в Днепропетровской области, сообщает ТСН.

По данным телеканала, ребенок играл на кухне. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.

Ребенок застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло.

Прибывшие спасатели отогнули трубу и освободили малыша. Мальчик почти не пострадал, но получил ожог ушка от горячей батареи.

Летом прошлого года харьковские спасатели помогли семилетнему мальчику выбраться из стиральной машины, куда он залез, играя с сестрой в прятки. Вылезти наружу самостоятельно ребенок не смог.