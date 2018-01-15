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    Происшествия

    Под Днепром спасли мальчика, застрявшего головой в батарее

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    Инцидент произошел в Днепропетровской области. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.
    В Днепропетровской области спасли мальчика, который застрял головой в батарее
    tsn.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего головой в батарее в Днепропетровской области, сообщает ТСН.

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    GEOFF CADDICK / AFP
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    По данным телеканала, ребенок играл на кухне. Взрослые не заметили, как мальчик продавил голову между секцией батареи и трубой, но вытащить ее обратно уже не смог.

    Ребенок застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло. 

    Прибывшие спасатели отогнули трубу и освободили малыша. Мальчик почти не пострадал, но получил ожог ушка от горячей батареи. 

    Летом прошлого года харьковские спасатели помогли семилетнему мальчику выбраться из стиральной машины, куда он залез, играя с сестрой в прятки. Вылезти наружу самостоятельно ребенок не смог.

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