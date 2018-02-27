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    В Донбассе 3-х летний мальчик выстрелил себе в ногу из пистолета

    (обновлено: )98
    Как уточняется, мальчик гостил у своих родственников, где его дедушка решил почистить пистолет. Мужчина вышел в другую комнату, оставив якобы на несколько минут оружие без присмотра.
    Пистолет. Архивное фото
    flickr.com/smarterlam

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Мирнограде трехлетний мальчик выстрелил себе в ногу из пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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    Мальчика госпитализировали в больницу с ранением голени, его жизни ничего не угрожает.

    "Ребенок гостил у своих дедушки и бабушки. Вечером дедушка 1950 года рождения проводил чистку пистолета, который зарегистрирован в установленном законом порядке. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, когда услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука, сразу вызвал скорую", — отметили в пресс-службе.

    По факту травмирования открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

    Напомним, в Египте полицейский чудом спас выпавшего с балкона мальчика.

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