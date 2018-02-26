Конфликт автомобилистов в центре Одессы закончился стрельбой - СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Конфликт со стрельбой произошел в понедельник утром в Вознесенском переулке, что возле одесского рынка "Привоз". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

По данным собеседника издания, стрельба произошла в результате конфликта двух автомобилистов, которые передвигались на Daewoo Lanos и "Волге".

"В разгар ссоры водитель "Волги" достал пистолет, скорее всего травматический, и выстрелил в машину оппонента, а после скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Стрелка разыскивают. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Причины и причастные лица устанавливаются", — прокомментировали инцидент в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, ранее во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.