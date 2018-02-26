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    Конфликт автомобилистов в центре Одессы закончился стрельбой - СМИ

    (обновлено: )28530
    По данным источника в одесской прокуратуре, стрельба произошла в результате конфликта двух автомобилистов, которые передвигались на Daewoo Lanos и "Волге".
    Пистолет
    http://www.flickr.com/ronguillen

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Конфликт со стрельбой произошел в понедельник утром в Вознесенском переулке, что возле одесского рынка "Привоз". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

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    Видео informator.ua
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    По данным собеседника издания, стрельба произошла в результате конфликта двух автомобилистов, которые передвигались на Daewoo Lanos и "Волге".

    "В разгар ссоры водитель "Волги" достал пистолет, скорее всего травматический, и выстрелил в машину оппонента, а после скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

    Стрелка разыскивают. На месте работает следственно-оперативная группа.

    "Причины и причастные лица устанавливаются", — прокомментировали инцидент в пресс-службе патрульной полиции.

    Напомним, ранее во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.

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