Стрельба в центре Павлограда: появились подробности

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Павлограде мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером во дворе многоэтажки по ул. Харьковской.

"Правоохранители установили, что потерпевший вместе со своим обидчиком были ранее знакомы. В тот вечер между мужчинами возник конфликт. После того, как аргументы закончились, оппонент достал пистолет и выстрелил в потерпевшего. Раненый самостоятельно покинул автомобиль, в котором находился во время разговора, а стрелок скрылся с места преступления", – рассказали правоохранители.

Сейчас проводится комплекс следственно-розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и их задержания.

Ранее во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.