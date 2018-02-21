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    Стрельба в центре Павлограда: появились подробности

    (обновлено: )29402
    Потерпевший вместе со своим обидчиком был ранее знаком. В тот вечер между мужчинами возник конфликт. После того, как аргументы закончились, оппонент достал пистолет и выстрелил в потерпевшего.
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    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Павлограде мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером во дворе многоэтажки по ул. Харьковской.

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    "Правоохранители установили, что потерпевший вместе со своим обидчиком были ранее знакомы. В тот вечер между мужчинами возник конфликт. После того, как аргументы закончились, оппонент достал пистолет и выстрелил в потерпевшего. Раненый самостоятельно покинул автомобиль, в котором находился во время разговора, а стрелок скрылся с места преступления", – рассказали правоохранители.

    Сейчас проводится комплекс следственно-розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и их задержания.

    Ранее во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.

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