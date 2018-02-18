Стрельба в Дагестане. Все погибшие - женщины

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Все четверо погибших во время стрельбы в дагестанском Кизляре — женщины, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

"Восемнадцатого февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-кавказского округа войск национальной гвардии, преступник ранил в ногу водителя группы задержания вневедомственной охраны ведомства.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре во время празднования масленицы, в результате четверо погибли, еще четыре человека получили ранения, нападавший ликвидирован.