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    Стрельба в Дагестане. Все погибшие - женщины

    (обновлено: )22905
    Выстрелами из охотничьего ружья были убиты четыре женины. Кроме того, рреступник ранил в ногу водителя группы задержания вневедомственной охраны ведомства и еще одну женщину.
    Кареты российской скорой помощи
    Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Все четверо погибших во время стрельбы в дагестанском Кизляре — женщины, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

    "Восемнадцатого февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии", — говорится в сообщении.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-кавказского округа войск национальной гвардии, преступник ранил в ногу водителя группы задержания вневедомственной охраны ведомства.

    Ранее в МВД Дагестана сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре во время празднования масленицы, в результате четверо погибли, еще четыре человека получили ранения, нападавший ликвидирован.

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