В школе Флориды снова произошла стрельба - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе города Коконат Крик, находящегося в американском штате Флорида, пишет издание Miami Herald.

Сообщается, что как минимум один выстрел раздался в стенах подготовительной школы North Broward. На место прибыла полиция, здание учебного заведения оцепили.

Эта школа располагается всего в 12 километрах от той, где накануне произошел кровопролитный инцидент со стрельбой. Ее жертвами стали 17 человек.

Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, а затем послышались выстрелы. По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей стрельбой уже призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.