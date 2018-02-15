наверх
15.02.201819:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В школе Флориды снова произошла стрельба - СМИ

    (обновлено: )31511
    По информации американских СМИ, школа, в которой произошла стрельба, располагается всего в 12 километрах от той, где накануне произошел кровопролитный инцидент со стрельбой.
    Стрельба в школе во Флориде. Архивное фото
    Скриншот CNN

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Стрельба произошла в школе города Коконат Крик, находящегося в американском штате Флорида, пишет издание Miami Herald.

    Стрельба во Флориде. Видео
    Канал на Youtube Ruptly
    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе

    Сообщается, что как минимум один выстрел раздался в стенах подготовительной школы North Broward. На место прибыла полиция, здание учебного заведения оцепили.

    Эта школа располагается всего в 12 километрах от той, где накануне произошел кровопролитный инцидент со стрельбой. Ее жертвами стали 17 человек.

    Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, а затем послышались выстрелы. По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

    Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей стрельбой уже призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?