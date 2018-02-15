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    Фотоленты

    Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    Тема:

    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (22)

    (обновлено: )19101
    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде
    Задержание подозреваемого, устроившего стрельбу в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Стрельба в школе во Флориде
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба
    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба
    wsvn.com
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    @TheCaptainAidan
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    Во время стрельбы в школе во Флориде
    @TheCaptainAidan
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде
    Скриншот CNN
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде
    miamiherald.com
    Задержание подозреваемого, устроившего стрельбу в школе во Флориде
    Задержание подозреваемого, устроившего стрельбу в школе во Флориде
    Скриншот CNN
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    wsvn.com
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    wsvn.com
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде
    foxnews.com
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    @FranklinWSVN

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    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Смотрите также: Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

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