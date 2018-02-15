Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.