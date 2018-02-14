Стрельбу в школе США открыл ее ученик. Есть жертвы

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут, сообщает местный телеканал WSVN.

"Полиция опознала человека (стрелявшего в школе – ред.) – это учащийся, он был в классе школы "Стонман Дуглас" ранее. Сейчас он в бегах", — говорится в Twitter телекомпании.

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Местный телеканал WSVN 7 News со ссылкой на полицию сообщал, что более 20 человек ранены при стрельбе в школе.

В результате стрельбы погиб, по меньшей мере, один человек, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента. По данным издания, общее число пострадавших до сих пор точно не известно. Некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых.