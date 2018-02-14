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    В США возле Агентства нацбезопасности открыли стрельбу

    (обновлено: )102
    Власти города сообщили о перекрытии городской автомагистрали на время полицейского расследования. Сотрудники спецслужб с собаками обследуют автомобиль.
    На месте стрельбы в США возле агентства нацбезопасности
    @fox5dc

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. ФБР расследует инцидент со стрельбой в районе Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщил телеканал СNN.

    "ФБР расследует инцидент со стрельбой на военной базе Fort Mead в штате Мэриленд (где находится АНБ — прим. ред.)", — сообщил ведущий в прямом эфире.

    "Официальные лица нам подтвердили, что ситуация под контролем", — отметил он.

    Как отмечает CNN, "местные СМИ сообщают о трех раненых".

    ​По данным телеканала, предполагаемый стрелок был задержан.

    Власти города Форт-Мид, где расположен главный офис АНБ, сообщили о перекрытии городской автомагистрали на время полицейского расследования. На место инцидента направлены сотрудники ФБР.

    Кроме того, сотрудники спецслужб с собаками обследуют автомобиль.

    "Если внимательно присмотреться, можно увидеть следы пуль на стекле машины", — сказала телеведущая. По ее словам, "ограждения оказались достаточно крепкими для того, чтобы остановить машину".

    ​В начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.

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