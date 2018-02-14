В США возле Агентства нацбезопасности открыли стрельбу

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. ФБР расследует инцидент со стрельбой в районе Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщил телеканал СNN.

"ФБР расследует инцидент со стрельбой на военной базе Fort Mead в штате Мэриленд (где находится АНБ — прим. ред.)", — сообщил ведущий в прямом эфире.

"Официальные лица нам подтвердили, что ситуация под контролем", — отметил он.

Как отмечает CNN, "местные СМИ сообщают о трех раненых".

Traffic slowly getting by NSA on route 32 east. Exit 10c canine road closed. @fox5dc pic.twitter.com/CW4LCmQ4cT — Freddy Wheeler 🎥 (@FilmItFreddy) 14 февраля 2018 г.

​По данным телеканала, предполагаемый стрелок был задержан.

Власти города Форт-Мид, где расположен главный офис АНБ, сообщили о перекрытии городской автомагистрали на время полицейского расследования. На место инцидента направлены сотрудники ФБР.

Кроме того, сотрудники спецслужб с собаками обследуют автомобиль.

"Если внимательно присмотреться, можно увидеть следы пуль на стекле машины", — сказала телеведущая. По ее словам, "ограждения оказались достаточно крепкими для того, чтобы остановить машину".

​В начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.