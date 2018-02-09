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    В итальянской Пизе мотоциклист открыл стрельбу, ранены пятеро

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    По предварительным данным, стрелявший передвигался на мотоцикле. Причиной инцидента на окраине города ссора между прохожими и мотоциклистом, совершавшим опасные маневры.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина, Александр Логунов. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате уличной стрельбы в итальянской Пизе, сообщает тосканская газета La Nazione.

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    По предварительным данным, стрелявший передвигался на мотоцикле. Причиной инцидента на окраине города ссора между прохожими и мотоциклистом, совершавшим опасные маневры. Мужчина достал пистолет после того, как получил порцию оскорблений в свой адрес.

    Пострадавшие госпитализированы, серьезных ранений никто из них не получил. Стрелявший скрылся. Полиция и карабинеры ведут его поиски.

    На минувших выходных 28-летний неонацист Лука Траини открыл стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата. Он передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения. После задержания он заявил, что не раскаивается в содеянном и считает пострадавших наркодилерами.

    На настоящую "охоту на мигрантов" Траини толкнуло недавнее убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. По подозрению в причастности к гибели девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, арестован 29-летний мигрант из Нигерии.

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