Дорожные разборки со стрельбой в Киеве: появился комментарий полиции

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате дорожного конфликта в столичном микрорайоне Дарница пострадали двое мужчин, они госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около полуночи. По информации СМИ, неизвестному мужчине не понравилось, как автомобиль BMW выезжал со двора на улице Княжий Затон, и он ударил ногой по машине. Последовала словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов.

"У дома неизвестные из травматического оружия ранили отца с сыном: после оказания медицинской помощи их госпитализировали. Злоумышленники с места происшествия скрылись", — говорится в сообщении.

По данным полиции, трое неизвестных подошли к отцу с сыном и стали ногами бить по автомобилю, завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников сделал несколько выстрелов. Мужчина получил ранение живота, а его сын — ног.

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С места изъяли гильзы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.