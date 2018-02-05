У открывшего стрельбу жителя Харьковской области нашли арсенал оружия

ГУНП в Харьковской области

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли у 42-летнего жителя Харьковской области арсенал оружия и боеприпасов, сообщила в понедельник пресс-служба главного областного управления Нацполиции Украины.

По данным ведомства, жительница поселка Золочев сообщила в полицию, что мужчина произвел на улице несколько выстрелов из ружья после ссоры. Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили и изъяли у жителя поселка незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье, охотничий карабин, травматическое оружие, более 100 патронов различного калибра и вещество, похожее на порох.

ГУНП в Харьковской области У жителя Харьковской области нашли арсенал оружия

Правоохранители завели уголовные дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "хулиганство", санкция по которым предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства приобретения, цель хранения оружия и боеприпасов, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.