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    Общество

    Полиция обнаружила у одессита арсенал оружия

    (обновлено: )8112
    Полицейские обнаружили у мужчины большой арсенал "предметов, похожих на оружие и патроны", а также прибор для снаряжения патронов, сообщила пресс-служба патрульной полиции в регионе.
    Полиция обнаружила у одессита арсенал оружия
    ГУНП в Одесской области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов, сообщила в понедельник пресс-служба патрульной полиции в регионе.

    По данным ведомства, в воскресенье вечером патрульные получили информацию о стрельбе в жилом доме на Днепропетровской дороге в Одессе.

    ГУНП в Одесской области
    Полиция обнаружила у одессита арсенал оружия

    "В доме предполагаемого нарушителя полицейские обнаружили большой арсенал предметов, похожих на оружие и патроны, а также прибор для снаряжения патронов. Подозреваемого задержали и передали следственной группе для проведения необходимых процессуальных действий", — говорится в сообщении полиции.

    Возбуждено дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.

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