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    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )23512
    Двое злоумышленников убиты в ходе перестрелки в Одессе, трое полицейских и таксист получили ранения, заявила в пятницу пресс-служба МВД Украины. Кадры выложены на канале региональной полиции в Youtube.
    ГУ НП в Одесской области/Youtube

    "Около 15.30 полицейский патруль выехал на вызов… Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку — ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника… Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", — заявили в МВД.

    Смотрите также: В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    Правоохранители нашли четыре гранаты. В одесских катакомбах ищут возможных сообщников.

    Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

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