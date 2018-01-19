Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

"Около 15.30 полицейский патруль выехал на вызов… Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку — ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника… Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", — заявили в МВД.

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Правоохранители нашли четыре гранаты. В одесских катакомбах ищут возможных сообщников.

Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего.