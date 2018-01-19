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    Полиция уточнила количество убитых и раненых в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )76102
    По информации директора департамента коммуникации Национальной полиции Ярослава Тракало, по предварительной информации, в результате стрельбы в Одессе - "4 раненых, двое погибших".
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В результате перестрелки в центре Одессы два человека погибли, четверо получили ранения, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора департамента коммуникации Национальной полиции Ярослава Тракало.

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    "По предварительной информации, на сейчас — 4 раненых, двое погибших", — сказал Тракало.

    По его словам, полиция застрелила злоумышленника, который применил оружие, тело еще одного мужчины нашли в районе перестрелки. По другой оперативной информации, мужчина умер от ранений в больнице.

    Сейчас полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, и которое ведет прямо к одесским катакомбам. По словам спикера полиции, в этих катакомбах нашли много оружия.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.

    По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

    Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.

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