Полиция уточнила количество убитых и раненых в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В результате перестрелки в центре Одессы два человека погибли, четверо получили ранения, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора департамента коммуникации Национальной полиции Ярослава Тракало.

"По предварительной информации, на сейчас — 4 раненых, двое погибших", — сказал Тракало.

По его словам, полиция застрелила злоумышленника, который применил оружие, тело еще одного мужчины нашли в районе перестрелки. По другой оперативной информации, мужчина умер от ранений в больнице.

Сейчас полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, и которое ведет прямо к одесским катакомбам. По словам спикера полиции, в этих катакомбах нашли много оружия.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.

По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.