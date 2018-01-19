Глава Нацполиции: В Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Одессе работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление, заявил Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, при задержании были ранены трое полицейских.

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"На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен. Сейчас боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещения, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", — написал Князев на своей странице в Facebook.



Фото Сергей Князев Автомобиль Mercedes, обстрелянный в Одессе

Глава Национальной полиции опубликовал фотографию лимузина Mercedes-Benz, в который попали около десятка пуль, а также труп застреленного мужчины.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полиция провела спецоперацию возле школы №122 на улице Новосельского, 48 в центре Одессы. Пожилой мужчина открыл стрельбу и был убит.