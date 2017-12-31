Несколько полицейских ранены в перестрелке в штате Колорадо

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Офис шерифа округа Дуглас в американском штате Колорадо подтвердил, что несколько полицейских были ранены в перестрелке.

В 5.13 утра по местному времени (14.13 по Киеву — ред.) полицейские прибыли на место предполагаемого бытового происшествия, сообщил офис шерифа округа Дуглас в официальном аккаунте в Twitter.

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"Во время расследования произошла стрельба, ряд полицейских были ранены", — говорится в сообщении. Офис шерифа сообщил также, что пока нет информации о состоянии полицейских или о возможных пострадавших гражданских лицах.

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