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    Фотоленты

    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (168)

    (обновлено: )79501
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Автомобиль Mercedes, обстрелянный в Одессе
    Тело мужчины, убитого при перестрелке в Одессе
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018
    На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    Автомобиль Mercedes, обстрелянный в Одессе
    Автомобиль Mercedes, обстрелянный в Одессе
    Фото Сергей Князев
    Тело мужчины, убитого при перестрелке в Одессе
    Тело мужчины, убитого при перестрелке в Одессе
    Фото Сергей Князев

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    В центре Одессы проходит спецоперация, пожилой мужчина открыл стрельбу. Он ранил нескольких полицейских, его ликвидировали, пишут местные СМИ.

    По информации ГУ НП в регионе, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела.

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    "Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу", — пишет "Думская".

    Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

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