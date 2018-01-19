В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

В центре Одессы проходит спецоперация, пожилой мужчина открыл стрельбу. Он ранил нескольких полицейских, его ликвидировали, пишут местные СМИ.

По информации ГУ НП в регионе, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела.

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"Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу", — пишет "Думская".

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.