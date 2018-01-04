Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом 4 января сообщил пресс-центр полиции в Донецкой области.

Пресс-служба Нацполиции в Донецкой области В Мариуполе женщина устроила стрельбу по окнам жилого дома

"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились испуганные дети", – говорится в сообщении.

В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

Во время проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему.

Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

Напомним, вечером в среду, 3 января, в Николаеве произошел конфликт между двумя компаниями, закончившийся стрельбой.