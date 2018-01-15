В центре Одессы произошла стрельба

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Днем в понедельник, 15 января, на улице Успенской в центре Одессы произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции на территории Одесской области.

Отмечается, что сотрудники Приморского отдела полиции Одессы установили, что конфликт произошел между работниками двух разных охранных фирм города, вследствие чего были применены специальные средства.

"Один из мужчин выстрелил в воздух из стартового пистолета. Вследствие выстрела никто не пострадал. Пистолет изъят.

Напомним, под Харьковом парень устроил хаотичную стрельбу на улице.