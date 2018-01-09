В Киеве толпа ворвалась в стриптиз-клуб и открыла стрельбу

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Группа неизвестных вечером в понедельник ворвалась в стриптиз-клуб на улице Большая Васильковская в Киеве и открыла стрельбу, спустя минуту мужчины выбежали и скрылись, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Нападение, в котором участвовало десять мужчин, произошло около 20:10.

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О ЧП правоохранителям сообщила женщина, которая работает в этом заведении.

"Буквально через минуту все нападавшие выбежали на улицу, сели в автомобиль и уехали. На место были сразу направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. К счастью, помощь последних не понадобилась. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападавших", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской в Киеве мужчины с признаками насильственной смерти. Спустя сутки были задержаны двое подозреваемых — мужчина и женщина.