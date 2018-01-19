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    В центре Одессы идет спецоперация: мужчина открыл стрельбу

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (168)

    (обновлено: )63230
    По данным местных СМИ, пожилой мужчина открыл стрельбу, он ранил троих правоохранителей. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сам стрелок был убит.
    На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Спецоперация идет возле школы №122 на Новосельского, 48 в центре Одессы, пожилой мужчина открыл стрельбу, сообщает местное издание "Думская".

    По данным очевидцев, погиб 60-летний житель дома №48, есть раненные.

    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

    "У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять", — сообщил сосед. Как добавили жильцы дома, мужчина "лет пять прятался, потом почему-то сорвался".

    Думская.net
    На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018

    "Судя по видео Юрия Праздникова, мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские", — говорится в сообщении.

    Как пишет издание со ссылкой на Главное управление Нацполиции в регионе, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела: они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

    Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

    Днем в понедельник, 15 января, на улице Успенской в центре Одессы звучали выстрелы. Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы установили, что конфликт произошел между работниками двух разных охранных фирм города, вследствие чего были применены специальные средства. Пострадавших нет.

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