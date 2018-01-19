В центре Одессы идет спецоперация: мужчина открыл стрельбу

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Спецоперация идет возле школы №122 на Новосельского, 48 в центре Одессы, пожилой мужчина открыл стрельбу, сообщает местное издание "Думская".

По данным очевидцев, погиб 60-летний житель дома №48, есть раненные.

Думская.net В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

"У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять", — сообщил сосед. Как добавили жильцы дома, мужчина "лет пять прятался, потом почему-то сорвался".

Думская.net На месте стрельбы в центре Одессы, 19 января 2018

"Судя по видео Юрия Праздникова, мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские", — говорится в сообщении.

Как пишет издание со ссылкой на Главное управление Нацполиции в регионе, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела: они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Думская.net В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

Днем в понедельник, 15 января, на улице Успенской в центре Одессы звучали выстрелы. Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы установили, что конфликт произошел между работниками двух разных охранных фирм города, вследствие чего были применены специальные средства. Пострадавших нет.