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    В Испании ликвидирован зачинщик перестрелки, в которой погибли полицейские

    (обновлено: )66
    В испанской провинции Теруэль в результате перестрелки погибли три человека, двое из которых оказались сотрудниками Гражданской гвардии.
    Полиция Испании
    Associated Press Andres Kudacki

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Гражданская гвардия в испанской провинции Теруэль ликвидировала предполагаемого зачинщика перестрелки, в результате которой погибли три человека, сообщает газета Vanguardia.

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    "Глубочайшие соболезнования семьям Виктора Ромера Переса и Виктора Хесуса Кабальеро Эспиносы, сотрудникам Гражданской гвардии, убитым при несении службы в Альбалате-дель-Арзобиспо", — отмечается в микроблоге Гражданской гвардии в Twitter. Свои соболезнования принесли премьер страны Мариано Рахой и глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

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    Ранее в правительстве провинции сообщили РИА Новости о гибели трех человек в результате перестрелки в провинции Теруэль, двое из них являлись сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел на юге автономного сообщества Арагон в одном из загородных домов. Стрелявший скрылся с места преступления, предположительно, украв оружие у правоохранителей.

    По информации испанских СМИ, перестрелка произошла между 19.00 и 20.00 (совпадает с киевским). Сотрудники Гражданской гвардии патрулировали муниципалитет Альбалате-дель-Арсобиспо в рамках поисковой операции с целью обнаружить зачинщика перестрелки, происшедшей 5 декабря.

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