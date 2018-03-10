Департамент стратегических разработок и анализа будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам. Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что "общественные формирования не имеют право на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона, она общеевропейская и в каждой стране практически одинаковая".
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть, а общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 миллионов гривен.
За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
В следующем году Национальная полиция будет жить по-новому и не щадя живота бороться с преступностью, уровень которой растет с каждым годом. Для этого будут возрождаться ранее ликвидированные подразделения, но уже под новым брендом.
Учитывая то, как полиция охраняет правительственный квартал в столице от граждан, киевляне могут спать спокойно. Эксперт по безопасности Сергей Шабовта считает, что с учетом такого количества силовиков серьезных последствий можно избежать.
Глава Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также по факту ограбления.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".