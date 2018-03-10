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    Сергей Князев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Сергей Князев
    Глава Нацполиции призвал суды самостоятельно позаботиться о своей охране
    06:37 20.02.2018
    386Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Сергей Князев призвал Государственную судебную администрацию "создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон".
    Рабочее совещание руководителей Нацполиции Украины с представителями консультативной миссии ЕС, 6 февраля 2018
    Объявлен набор в новый УБОП
    11:41 07.02.2018
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    Департамент стратегических разработок и анализа будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам. Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение.
    Сергей Князев
    Глава Нацполиции сообщил, кто будет отвечать за проступки "Нацдружин"
    14:33 01.02.2018
    2211Радикальный экстремизм охватил Украину
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что "общественные формирования не имеют право на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона, она общеевропейская и в каждой стране практически одинаковая".
    Задержание на взятке. Архивное фото
    Нацполиция в 2017 г зафиксировала взятки на сумму более $1,5 млн
    13:17 27.01.2018
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    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на четверть, а общая сумма задокументированных взяток составляет свыше 45 миллионов гривен.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Глава Нацполиции: В Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник
    17:08 19.01.2018
    401Криминальные войны в Украине
    В Одессе во время перестрелки был застрелен мужчина. По сообщению главы Национальной полиции, обезвреженный стрелок был разыскиваемым преступником.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Убийственный 2017-ый: жертвы оплаканы, убийцы не названы
    18:26 30.12.2017
    1001Криминальные войны в Украине
    За год в Украине произошло не меньше сотни умышленных убийств. Точное количество МВД не озвучивает, потому что эти убийства остаются не раскрытыми. Но одно тревожит больше всего: в следующем году это количество может увеличиться в разы.
    Национальная полиция Украины. Архивное фото
    Юрист: реформе конец - люди полностью разочаровались в полиции
    09:52 28.12.2017
    959Криминальные войны в Украине
    Статистика раскрытия преступлений улучшилась, потому что люди предпочитают не сообщать о них и не связываться с полицией вообще, заявила юрист.
    Мужчина в балаклава
    Опасное время. Предновогодний воровской бум по Украине
    17:14 27.12.2017
    1651Днепр, Львов: взрывные события
    В канун Нового года по Украине грянул бум на кражи. Количество инцидентов неуклонно растет. При этом нарушители удивляют своей дерзостью, самоуверенностью, а порой изобретательностью.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В полиции все прекрасно, но вы себя берегите
    11:57 27.12.2017
    813Днепр, Львов: взрывные события
    В следующем году Национальная полиция будет жить по-новому и не щадя живота бороться с преступностью, уровень которой растет с каждым годом. Для этого будут возрождаться ранее ликвидированные подразделения, но уже под новым брендом.
    Павел Шеремет. Прощание с журналистом
    Спустя полтора года убийцы Шеремета не найдены - глава Нацполиции
    14:04 26.12.2017
    89Годовщина убийства Павла Шеремета
    Глава Национальной полиции объяснил причину, по которой были засекречены судебные решения по делу о расследовании журналиста Павла Шеремета.
    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    На акциях протеста в 2017 году пострадали 1400 полицейских и бойцов Нацгвардии
    12:58 26.12.2017
    45
    По словам главы Национальной полиции, в течение года в Украине состоялось 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 миллионов человек.
    Около сотни грузовиков застряли в сугробах на Одесской трассе
    Полиция: движение на трассе Киев - Одесса восстановлено
    16:17 20.12.2017
    154Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, движение на автодороге Киев – Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях.
    Ситуация на трассе Киев - Одесса 20 декабря 2017 года
    Движение на трассе Киев - Одесса частично восстановлено - Нацполиция
    13:28 20.12.2017
    143Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Глава Национальной полиции, прилетевший на место ЧП на вертолете, заявил, что движение транспорта частично восстановлено на трассе Киев - Одесса.
    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    "Слушайте джаз". Аваков и Князев прокомментировали штурм "Октябрьского"
    00:49 18.12.2017
    682Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал Михаила Саакашвили за "фальшивое шоу", а глава Национальной полиции Сергей Князев пообещал "завтра расставить все точки над "і".
    Патрульный полицейский
    МВД выпустит на дороги Украины 3500 полицейских
    15:48 29.11.2017
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    Руководство Национальной полиции Украины отправило на учения 3550 человек, которые в будущем пополнять подразделения дорожной полиции.
    Заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко
    Бойня в Княжичах. Глава полиции Киева оказался в числе фигурантов
    01:59 10.11.2017
    1322Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, Андрей Крищенко - фигурант дела о стрельбе в Княжичах, так как он руководил полицией, когда "происходила эта спецоперация".
    Участники вече у здания Верховной рады в Киеве и сотрудники правоохранительных органов во время драки у автомобиля с аппаратурой, 22 октября 2017
    Драки возле Рады. Объявлено первое подозрение
    16:28 23.10.2017
    254Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. По словам Сергея Князева, в понедельник правоохранители обратятся в суд по рассмотрению меры пресечения в отношении других участников беспорядков.
    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Весомое мнение: на Майдане накал пока слабый, нужна жертва
    08:52 19.10.2017
    6241Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Учитывая то, как полиция охраняет правительственный квартал в столице от граждан, киевляне могут спать спокойно. Эксперт по безопасности Сергей Шабовта считает, что с учетом такого количества силовиков серьезных последствий можно избежать.
    Столкновения под Верховной Радой
    Уголовное дело открыто по факту нападения на силовиков под Радой
    06:23 18.10.2017
    1015Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Глава Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также по факту ограбления.
    Брифинг Сергея Князева. Видео
    Брифинг главы Нацполиции по итогам протестов под Радой 
    03:23 18.10.2017
    205Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам главы Национальной полиции, некоторые радикальные политические силы планировали устроить провокацию в ходе митинга, чтобы добиться кровопролития, однако этого удалось избежать.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Сергей Князев
    Глава Нацполиции призвал суды самостоятельно позаботиться о своей охране
    06:37 20.02.2018
    386
    Сергей Князев призвал Государственную судебную администрацию "создать собственную систему охраны зданий судов, как это предусматривает закон".
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