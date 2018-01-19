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    Полиция показала оружие, из которого стрелял убитый в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )35401
    По информации одесской полиции, в помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.
    Стало известно, из какого оружия открыл огонь преступник в Одессе
    Facebook Полиция Одесской области

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция опубликовала в интернете фотографии с места стрельбы в центре Одессы. На одном из фото снято оружие,  из которого открыл огонь по полицейским убитый преступник. На фото автоматическое оружие, изготовленное кустарным способом.

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    "На ул. Новосельского, во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Из них — трое правоохранителей, случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении с стреляющим. Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован", — говорится в сообщении полиции Одессы.

    Также по информации полиции, в помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

    Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.

    По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

    Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.

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