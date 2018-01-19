Полиция показала оружие, из которого стрелял убитый в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция опубликовала в интернете фотографии с места стрельбы в центре Одессы. На одном из фото снято оружие, из которого открыл огонь по полицейским убитый преступник. На фото автоматическое оружие, изготовленное кустарным способом.

"На ул. Новосельского, во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Из них — трое правоохранителей, случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении с стреляющим. Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был ликвидирован", — говорится в сообщении полиции Одессы.

Также по информации полиции, в помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.

По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.