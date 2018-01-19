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    СМИ узнали имя одесского стрелка

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (168)

    (обновлено: )34303
    По данным одесского издания, имя стрелявшего - Валентин Дорошенко. В полиции сообщили, что проводили операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Имя мужчины, который в пятницу стрелял в полицейских в центре Одессы, Валентин Дорошенко, пишет "Думская".

    Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    "Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова", — отмечает издание.

    Согласно сообщению, узнав, что Дорошенко снова проживает у себя дома, к нему приехали два сотрудника Приморского отдела полицию и участковый. Мужчина, увидев правоохранителей, достал самодельное оружие, похожее на пистолет-пулемет УЗИ, и открыл огонь на поражение. После этого он попытался скрыться, но к месту происшествия прибыла машина патрульной полиции.

    "Патрульные не дали Дорошенко уйти и попробовали уговорить сдаться. Он начал вести огонь уже по ним, после чего был убит тремя или четырьмя выстрелами", — сообщает издание.

    Думская.net
    Мужчина, устроивший стрельбу в Одессе

    Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После его обнаружения он начал стрельбу по полицейским. Правоохранители застрелили нападавшего.

    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

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