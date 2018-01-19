наверх
19.01.201820:41
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стали известны подробности стрельбы в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )69534
    Как сообщил главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в комментарии РИА Новости Украина, мужчина ранил нескольких полицейских и был ликвидирован. Позже были задержаны еще два человека.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция обыскала дом в Одессе, где днем в пятницу произошла перестрелка, задержаны еще два человека, сообщил главный редактор одесского интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в комментарии РИА Новости Украина.

    Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. 

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net
    В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    "Сейчас пока картина вырисовывается следующая. Сотрудники полиции выехали вроде бы по сигналу о том, что в квартире одного из жилых домов хранится оружие. На месте по ним открыли огонь, ранив двоих сотрудников. На место прибыло подкрепление, завязалась перестрелка, в ходе которой, по предварительной информации, человек, вооруженный то ли пистолетом, то ли пистолетом-пулеметом, ранил еще одного сотрудника полиции и был застрелен. Уже после того, как стрелявший был ликвидирован, полиция обыскала здание и вроде бы задержала еще двоих человек", — сообщил Ткачев РИА Новости Украина. 

    По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

    Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.

    Думская.net
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Криминальные войны в Украине
    Черкассы без воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...