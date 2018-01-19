Стали известны подробности стрельбы в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Полиция обыскала дом в Одессе, где днем в пятницу произошла перестрелка, задержаны еще два человека, сообщил главный редактор одесского интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в комментарии РИА Новости Украина.

Ранее в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве.

"Сейчас пока картина вырисовывается следующая. Сотрудники полиции выехали вроде бы по сигналу о том, что в квартире одного из жилых домов хранится оружие. На месте по ним открыли огонь, ранив двоих сотрудников. На место прибыло подкрепление, завязалась перестрелка, в ходе которой, по предварительной информации, человек, вооруженный то ли пистолетом, то ли пистолетом-пулеметом, ранил еще одного сотрудника полиции и был застрелен. Уже после того, как стрелявший был ликвидирован, полиция обыскала здание и вроде бы задержала еще двоих человек", — сообщил Ткачев РИА Новости Украина.

По данным "Думской", имя стрелявшего мужчины — Валентин Дорошенко. Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010 году баллотировался в мэры и вызывал Эдуарда Гурвица, занимавшего пост мэра города, на дуэль.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в Одессе при задержании убит разыскиваемый преступник.