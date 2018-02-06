В Марселе мужчина открыл стрельбу на улице

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Мужчина утром во вторник начал стрелять по улице в Марселе (Франция), после чего забаррикадировался в квартире жилого дома, полицейский спецназ проводит операцию, сообщает телеканал France 3.

Инцидент произошел в 15-м округе Марселя. Информации о возможных пострадавших и погибших не поступало.

"Неизвестно, каким оружием пользовался мужчина. Также нет информации о том, много ли у него оружия", — сообщает телеканал.

Причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, "скорее, речь идет о семейной разборке", говорится в сообщении.

В официальном аккаунте марсельской полиции в сети микроблогов Twitter сказано, что полиция задержала стрелка.

"Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан. Никто не пострадал", — написано в сообщении.

​В начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.