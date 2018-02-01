Полиция открыла стрельбу по угонщикам в Одессе (18+)

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В четверг днем в Одессе, на улице Академика Королева возле детской площадки полицейские со стрельбой задерживали угонщика автомобиля Lexus, сообщает сайт 048.

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"По словам очевидцев, стреляли по автомобилю Lexus, который намеревались угнать. Автомобиль литовской регистрации зажал Lexus у обочины и заблокировал. Далее последовала стрельба. Всего было совершено 6-8 выстрелов. На дверных стеклах Лексуса видно 4 пулевых отверстия по два с каждой стороны. Внутри находится раненый мужчина", — говорится в сообщении.

Думская.net Полиция открыла стрельбу по угонщикам в Одессе

В полиции подтвердили, что стрельба произошла во время оперативных действий по задержанию автоворов. Также правоохранители подтвердили, что один из подозреваемых травмирован.

Ранее сообщалось, что спецподразделение Нацполиции КОРД в четверг задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.