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    Полиция открыла стрельбу по угонщикам в Одессе (18+)

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    Криминальные войны в Украине (226)

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    По информации полиции, стрельба произошла во время оперативных действий по задержанию автоворов. Также правоохранители подтвердили, что один из подозреваемых травмирован.
    В Одессе у детской площадки полиция со стрельбой задержала автоворов
    048.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В четверг днем в Одессе, на улице Академика Королева возле детской площадки полицейские со стрельбой задерживали угонщика автомобиля Lexus, сообщает сайт 048.

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    "По словам очевидцев, стреляли по автомобилю Lexus, который намеревались угнать. Автомобиль литовской регистрации зажал Lexus у обочины и заблокировал. Далее последовала стрельба. Всего было совершено 6-8 выстрелов. На дверных стеклах Лексуса видно 4 пулевых отверстия по два с каждой стороны. Внутри находится раненый мужчина", — говорится в сообщении.

    Думская.net
    Полиция открыла стрельбу по угонщикам в Одессе

    В полиции подтвердили, что стрельба произошла во время оперативных действий по задержанию автоворов. Также правоохранители подтвердили, что один из подозреваемых травмирован.

    Ранее сообщалось, что спецподразделение Нацполиции КОРД в четверг задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.

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