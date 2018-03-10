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    Марсель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    На месте стрельбы в Марселе, 6 февраля 2018
    В Марселе мужчина открыл стрельбу на улице
    10:26 06.02.2018
    145Франция: террор нарастает
    По данным местного телевидения, мужчина устроил стрельбу во вторник утром по улице в Марселе, после чего забаррикадировался в квартире. Позже он был задержан.
    Памела Андерсон и Адиль Рами
    Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста - СМИ
    15:42 25.01.2018
    1050
    Пара живет в роскошном доме и у них есть собака - золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.
    Референдум в Каталонии
    Хроника 1 октября: кровавый референдум в Каталонии, гибель украинцев в Конго
    09:50 02.10.2017
    338
    Накануне генпрокурор заявил, что выводы следствия по взрывам на арсеналах в Сватово и Балаклее - это чистая диверсия, ГПУ конфисковала $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича, к тому же в Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы.
    Полиция Франции
    ИГ взяло ответственность за убийство женщин на вокзале в Марселе
    00:02 02.10.2017
    192Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Ответственность за убийство двух женщин неизвестным с ножом на вокзале в Марселе взяла террористическая группировка "Исламское государство". Полиция ликвидировала злоумышленника.
    Французские полицейские. Архивное фото
    В Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы
    16:42 01.10.2017
    493Франция: террор нарастает
    Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны. Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции.
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Хроника 17 сентября: переговоры Лаврова и Тиллерсона, рост расходов на оборону
    09:34 18.09.2017
    444
    Накануне было открыто дело по факту халатности в одесском лагере, где погибли дети, в Киеве зафиксировали температурный рекорд, открыли памятник погибшему футболисту "Динамо" и отпраздновали День благодарения.
    На месте инцидента в Марселе
    В Марселе неизвестная плеснула кислотой в лицо туристкам
    03:55 18.09.2017
    284Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
    Французские полицейские
    В Марселе женщина плеснула кислотой в туристов
    17:05 17.09.2017
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    Четыре девушки находились на вокзале Saint-Charles, ожидая пересадки на поезд в Париж. Инцидент произошел в районе 11 утра по местному времени.
    Полицейский во Франции. Архивное фото
    Мужчина ранил ножом пешеходов в Марселе - СМИ
    17:12 26.08.2017
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    Сообщается, что не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя. Нападавший задержан.
    Наезд авто в Мельбурне
    Появились кадры из Марселя, где авто въехало в остановки с людьми 
    15:03 21.08.2017
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    В понедельник во французском Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки в разных районах города. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.
    Автомобиль въехал в автобусные остановки в Марселе
    Авто въехало в автобусные остановки в Марселе, есть жертвы
    12:10 21.08.2017
    942
    По предварительной информации СМИ, в результате инцидента один человек погиб и еще один был задержан. Полиция Марселя призывает избегать района инцидента, в частности Старого порта.
    Митинг против Ле Пен в Марселе закончился поджогами и беспорядками
    Митинг против Ле Пен в Марселе закончился поджогами и беспорядками 
    21:46 20.04.2017
    153Макрон - новый президент Франции
    В Марселе протест против кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен закончился беспорядками. Не обошлось без полиции.
    Украинский теннисист Илья Марченко. Архивное фото
    Украинец Марченко победил россиянина Рублева на теннисном турнире в Марселе
    15:35 21.02.2017
    29
    В матче первого круга Андрей Рублев уступил Илье Марченко со счетом 1:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Соперником украинца во втором круге станет француз Жо-Вильфрид Цонг.
    Стрельба в Марселе
    Стрельба в Марселе: есть жертвы 
    08:40 25.06.2016
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    Инцидент произошел в ночь на субботу. Двое мужчин, чьи личности пока не установлены, были застрелены из автоматической винтовки Калашникова, 14-летняя девочка получила серьезные ранения.
    Полиция во Франции. Архивное фото
    В результате стрельбы в Марселе убиты двое мужчин и ранен подросток
    05:44 25.06.2016
    132
    Как сообщают СМИ, двое мужчин, чьи личности пока не установлены, были застрелены из автоматической винтовки Калашникова, 14-летняя девочка получила серьезные ранения.
    Задержания в Марселе после драки между фанатами сборных Украины и Польши
    В Марселе задержаны 12 поляков за драки перед матчем с украинцами
    10:19 22.06.2016
    656EURO-2016: победа Португалии
    По данным СМИ, полиции пришлось использовать слезоточивый газ, перцовый аэрозоль и дубинки, чтобы прекратить беспорядки среди группировок польских ультрас в Старом порту Марселя.
    Столкновения украинских и польских фанатов
    Полиция задержала 4 польских фанатов после драки с украинцами - СМИ
    06:19 22.06.2016
    320В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Во вторник в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы украинцы уступили сборной Польши со счетом 0:1 и заняли последнее место в группе. Польша вышла в 1/8 финала ЧЕ.
    Столкновения украинских и польских фанатов. Видео
    Столкновения украинских и польских фанатов в Марселе 
    01:08 22.06.2016
    896В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как сообщается, стычка произошла спонтанно: столкнулись порядка 10 польских хулов и несколько украинцев. Драка продолжалась несколько секунд, после чего в ситуацию вмешалась полиция.
    Польские фанаты жгут файеры в Марселе перед матчем между сборными Украины и Польши
    Файерное шествие поляков в Марселе, драка с украинцами и задержания 
    17:38 21.06.2016
    700EURO-2016: победа Португалии
    Болельщики сборных Украины и Польши подрались в старом порту Марселя за несколько часов до игры. Правоохранители провели задержания и применили слезоточивый газ против остальных болельщиков.
    Столкновения в Марселе между фанатами сборных Украины и Польши
    Поляки подрались с украинцами в Марселе, их разогнали слезоточивым газом
    16:55 21.06.2016
    1973EURO-2016: победа Португалии
    Стычка произошла в старом порту Марселя. По данным СМИ, фанаты обеих команд собрались под колесом обозрения, драка продолжалась несколько секунд, после чего вмешалась полиция.
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