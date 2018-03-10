Накануне генпрокурор заявил, что выводы следствия по взрывам на арсеналах в Сватово и Балаклее - это чистая диверсия, ГПУ конфисковала $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича, к тому же в Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы.
Полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны. Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции.
Накануне было открыто дело по факту халатности в одесском лагере, где погибли дети, в Киеве зафиксировали температурный рекорд, открыли памятник погибшему футболисту "Динамо" и отпраздновали День благодарения.
Двух пострадавших - девушек в возрасте 20 и 21 года - доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".