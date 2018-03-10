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Накануне генпрокурор заявил, что выводы следствия по взрывам на арсеналах в Сватово и Балаклее - это чистая диверсия, ГПУ конфисковала $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича, к тому же в Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы.