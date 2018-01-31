наверх
31.01.201820:12
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве со стрельбой похитили бизнесмена - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (221)

    (обновлено: )47520
    По данным одного из изданий, неизвестные в масках средь бела дня схватили мужчину, затолкали его в темный микроавтобус и скрылись. Перед этим они сделали несколько выстрелов, говорится в сообщении.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные на глазах у прохожих днем в среду похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники.

    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке
    Думская.net
    Последствия реформ. Как мелкий криминал истребляет полицию

    Инцидент произошел около 14:20 возле станции метро "Харьковская" в Дарницком районе столицы.

    "Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину и, усадив его в темный микроавтобус, скрылись. Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов", — пишет издание.

    По данным собеседника, похищенный занимается бизнесом по обмену валют.

    Ранее, по данным СМИ, в Днепре похитили и избивали молодого мужчину, а потом выбросили труп на улицу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ