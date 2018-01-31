В Киеве со стрельбой похитили бизнесмена - СМИ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные на глазах у прохожих днем в среду похитили мужчину и скрылись в неизвестном направлении в Киеве, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около 14:20 возле станции метро "Харьковская" в Дарницком районе столицы.

"Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину и, усадив его в темный микроавтобус, скрылись. Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов", — пишет издание.

По данным собеседника, похищенный занимается бизнесом по обмену валют.

Ранее, по данным СМИ, в Днепре похитили и избивали молодого мужчину, а потом выбросили труп на улицу.