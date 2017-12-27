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    В Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам - СМИ

    (обновлено: )22711
    По данным СМИ, Павел Лернер пропал во вторник днем, вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".
    Павел Лернер
    Павел Лернер в facebook

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве, сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    По данным издания, Лернер пропал во вторник днем, вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".

    "Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры. Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

    Сейчас проводится ряд следственных действий, отрабатываются все возможные версии случившегося, добавляет издание. По информации СМИ, Лернер является уроженцем Курска, занимался программированием. В Украине он вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

    Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.

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