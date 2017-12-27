В Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве, сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Лернер пропал во вторник днем, вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".

"Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры. Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Сейчас проводится ряд следственных действий, отрабатываются все возможные версии случившегося, добавляет издание. По информации СМИ, Лернер является уроженцем Курска, занимался программированием. В Украине он вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.