Последствия реформ. Как мелкий криминал истребляет полицию

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В минувшую пятницу в Одессе задержание хулигана обернулось перестрелкой и гибелью 27-летнего участкового, серьезным ранением оперативника и относительно легким ранением водителя. Стрелял тот самый хулиган, которого приехали задерживать. Он был ликвидирован уже другой группой. В стране, которая наводнена оружием, неподготовленность полиции пугает. Пугает не только их незнание и неумение защитить самих себя, но и невозможность положиться на их защиту.

На полицию нападают

В пятницу в Одессе средь белого дня на одной из улиц велась перестрелка с хулиганом, которого приехали задерживать два сотрудника уголовного розыска вместе с участковым. В этой схватке преимущество было на стороне задерживаемого, который открыл огонь из самодельного ручного автомата. А потом еще и забрал один из пистолетов у раненого опера. Большая часть произошедшего попала на видео одного из жильцов, который стал невольным свидетелем перестрелки, превратившейся в настоящую бойню. Увы, на видео отчетливо заметно, что полицейские растерялись в экстремальной ситуации и стали легкой мишенью.

Еще не успели опомниться от одесской трагедии, как в понедельник утром в Бердянске Запорожской области произошла очередная история. Трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Когда правоохранители наведались по одному из адресов, злоумышленник попытался сбежать, угрожая гранатой. В итоге, он ее взорвал и погиб. А трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь.

Удивляет беспечность как самих сотрудников полиции, так и их руководства, которое не уделяет должного внимания безопасности своих подчиненных.

Во-первых, и в Одессе, и в Бердянске полицейские были без бронежилетов, которые должны были защитить жизненно важные органы от осколков, пуль или ножа. В пятницу в Харькове во время преследования квартирного вора тот пырнул полицейского в грудь финкой и теперь за жизнь опера борются медики.

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Во-вторых, заметны проблемы оперативников в стрельбе по движущейся мишени. Они не могут обезвредить злоумышленника с одного-двух выстрелов. Им не хватает огневой подготовки.

В-третьих, они не обучены искать прикрытие для ведения огня и подставили себя под пули. Отсутствует тактическая подготовка.

И это лишь то, что заметно невооруженным глазом.

Инструкции писаны кровью сотрудников

Сколько еще должно полицейских погибнуть или стать инвалидами, чтобы в полиции задумались и начали беречь своих коллег. После того как в Днепре был расстрелян экипаж патрульной полиции находившемся в розыске водителем, меры были приняты — патрульных заставили носить бронежилеты. После инцидента с преследованием БМВ в Киеве, когда после беспорядочной стрельбы по машине погиб несовершеннолетний пассажир, в некоторых регионах занялись обучением правильной стрельбы по колесам движущегося автомобиля.

После второй трагедии в Днепре, когда оперативников забросал гранатами квартирный вор, задерживать которого они пришли, выводов явно сделано не было, по крайней мере в Одессе, что и привело к тяжким последствиям.

При этом даже в милиции многие инструкции и распоряжения были написаны кровью погибших сотрудников. Как рассказал РИА Новости Украина бывший следователь МВД Украины Сергей Шуваев, в 90-х и он поспособствовал распоряжению, чтобы в опергруппе на вызове хоть один из правоохранителей был в форме. Потому что милиционеры в гражданке едва не погибли от рук перепуганной жертвы.

"Был налет на квартиру киевлянина. Грабители побили хозяина, забрали ценности и сбежали. Он тут же вызвал милицию. Я в тот день входил в опергруппу. Ну приехали с операми, все в гражданке, подходим к квартире, звоним, говорим, что милиция. Он в глазной замок посмотрел на наши лица и говорит: "Не верю!". Более того, потерпевший за это время успел достать ружье и зарядить, ну и пальнул в дверь, думал, что грабители вернулись. К счастью, никто не пострадал. Нам повезло, что наш водитель был в милицейской форме. Мы его предъявили и тогда только мужик поверил. Об этом инциденте тут же узнал начальник главка и выдал распоряжение, что на дежурство все — заступают в форме", — рассказывает Сергей Шуваев.

Сегодня же руководство Нацполиции мало заботиться защитой своих подчиненных. И вообще, считают, что если ужесточить ответственность за нападения на полицейских, то тем самым этих нападений можно избежать. В то же время, сами же отпускают тех, кого задерживают за нападения на полицейских без суда и следствия.

Бояться надо полицию

Как считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта, ни усиление ответственности за нападения на правоохранителя, ни дополнительная подготовка полицейских лишними не будут.

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"В большинстве стран мира нападения на полицейского при исполнении обязанностей — тяжкое преступление. И в США, в странах Европу за это серьезно наказывают. И это нормально. Уголовный мир всегда должен помнить о мере ответственности. Конечно, это сложно отнести к сумасшедшим, как одесский стрелок Дорошенко, он явно психопат, и никто не оценил степень его опасности, и пошли просто так. С другой стороны, в Бердянске такая же ситуация — приехали задерживать уголовника, и он взорвал себя и ранил полицейских. Но есть же технические средства, которые снижают риск поражения. Нужно понимать, что граната сегодня чаще применяется, чем огнестрельное оружие — фактор поражения больше, как в Днепре было, когда полицейских забросал гранатами, и не требует профессиональной подготовки. Не надо учиться стрелять, правильно обращаться с оружием. Профессионализм действий, тактическая подготовка, защита и прочее у полицейских напрочь отсутствует", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Руководство полиции должно сделать выводы, если они хотят сохранить своих сотрудников, подчеркивает эксперт. Но ничего не делает. Даже после истории с Княжичами ничего не произошло, никто не наказан и до сих пор не понятно, зачем полиция друг в друга начала стрелять. Сегодня бояться надо полицейских, которые действуют неправомерно, а сложных ситуаций стараются избегать, как в случае в радикалами.