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    В Одессе задержали похитителей женщины

    (обновлено: )43
    Девушку пытались похитить вечером 27 декабря. В городе был объявлен план "Перехват". Правохранители уточнили, что женщину похитили с целью выкупа.
    В Одессе задержали похитителей женщины
    dumskaya.net

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Вечером 27 декабря во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова в Одессе похитили женщину и увезли на BMW. Об этом сообщает "Думская".

    В городе был объявлен план "Перехват".

    В 19:30 похитителей и автомобиль оперативно задержали. Правохранители уточнили, что женщину похитили с целью выкупа.

    "Замечательная работа, эффективный план, дислокация постов и бдительность личного состава. Отдельно хочу отметить работу тактиков патрульной полиции на примере этих негодяев", — написал советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

    Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.

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