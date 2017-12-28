В Одессе задержали похитителей женщины

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Вечером 27 декабря во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова в Одессе похитили женщину и увезли на BMW. Об этом сообщает "Думская".

В городе был объявлен план "Перехват".

В 19:30 похитителей и автомобиль оперативно задержали. Правохранители уточнили, что женщину похитили с целью выкупа.

"Замечательная работа, эффективный план, дислокация постов и бдительность личного состава. Отдельно хочу отметить работу тактиков патрульной полиции на примере этих негодяев", — написал советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

Напомним, ранее Нацполиция в рамках масштабной операции задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей.