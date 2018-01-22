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    Киев

    В Киеве средь бела дня похитили мужчину

    (обновлено: )281
    По данным свидетеля, пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта напали на мужчину и насильно посадили его в микроавтобус. В Киеве немедленно ввели план "Перехват" и в течение часа подозреваемых нашли.
    В Киеве на Оболони похитили мужчину
    Пресс-служба Киевской полиции

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони похитили мужчину, но полиции удалось оперативно задержать злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба копов.

    Они получили вызов от очевидца, что в столице пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта напали на мужчину и насильно посадили его в микроавтобус Volkswagen с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону Троещины.

    Пресс-служба Киевской полиции
    В Киеве на Оболони похитили мужчину

    Свидетель даже успел запомнить приметы неизвестных и своевременно сообщить в полицию.

    В Киеве немедленно ввели план "Перехват" и в течение часа подозреваемых нашли в поселке Зазимье Броварского района Киевской области.

    Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать, но четырех правонарушителей таки задержали. А вот одному из них удалось убежать

    Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения.

    Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Он рассказал, что его глаза забрызгали из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

    Все четверо правонарушителей отказались предоставлять объяснения правоохранителям относительно своего поступка.

    Похитители задержаны, открыто дело по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, в Днепре нашли мертвым мужчину. Перед смертью его держали в подвале и избивали — на теле погибшего следы сильных побоев.

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