В Киеве средь бела дня похитили мужчину

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони похитили мужчину, но полиции удалось оперативно задержать злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба копов.

Они получили вызов от очевидца, что в столице пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта напали на мужчину и насильно посадили его в микроавтобус Volkswagen с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону Троещины.

Пресс-служба Киевской полиции В Киеве на Оболони похитили мужчину

Свидетель даже успел запомнить приметы неизвестных и своевременно сообщить в полицию.

В Киеве немедленно ввели план "Перехват" и в течение часа подозреваемых нашли в поселке Зазимье Броварского района Киевской области.

Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать, но четырех правонарушителей таки задержали. А вот одному из них удалось убежать

Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения.

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Он рассказал, что его глаза забрызгали из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

Все четверо правонарушителей отказались предоставлять объяснения правоохранителям относительно своего поступка.

Похитители задержаны, открыто дело по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре нашли мертвым мужчину. Перед смертью его держали в подвале и избивали — на теле погибшего следы сильных побоев.