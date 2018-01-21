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    Похитили и избивали. В Днепре выбросили труп молодого мужчины (18+)

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (174)

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    По данным местного издания, мужчину похитили, избивали в подвале, а на следующий день выбросили из машины под домом. Полицейские знают подозреваемого, ранее "имел дело" с законом.
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    dp.informator.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили на проспекте Ивана Мазепы,14 в Днепре, сообщает местное издание "Информатор".

    Согласно сообщению, его нашли 19 января.

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    По предварительным данным, перед смертью его держали в подвале и избивали — на теле погибшего следы сильных побоев.

    "Мне позвонил знакомый и сообщил, что он с товарищами украл моего мужа, и его держат в подвале и избивают. Они это сделали из-за того, что раньше он украл у них телевизор, а вчера "обчистил" кого-то в центре города", — заявила сожительница умершего.

    Она рассказала, что мужчину украли накануне, а всю ночь он находился в подвале. Позже ей снова позвонили, чтобы она забрала его. Девушка приехала и села в автомобиль, где находился ее молодой человек, пишет издание.

    "В машине было темно, и я думала, что муж спит. Когда подъехали к дому, его тело выкинули из автомобиля. Я подошла к нему и увидела, что он мертв. Вызвала скорую, полицию… Еще в обед он был жив — я говорила с ним по телефону. Он спрашивал, жду ли я его. Ответила, что конечно, жду", — сообщила девушка.

    По данным издания, полицейские знают подозреваемого, так как он ранее "имел дело" с законом. 

    Ранее 15-летний житель Владимир-Волынского района в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием случайно выстрелил в голову 16-летнему односельчанину, после чего тот скончался.

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