Похитили и избивали. В Днепре выбросили труп молодого мужчины (18+)

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Тело мужчины 1993 года рождения обнаружили на проспекте Ивана Мазепы,14 в Днепре, сообщает местное издание "Информатор".

Согласно сообщению, его нашли 19 января.

По предварительным данным, перед смертью его держали в подвале и избивали — на теле погибшего следы сильных побоев.

"Мне позвонил знакомый и сообщил, что он с товарищами украл моего мужа, и его держат в подвале и избивают. Они это сделали из-за того, что раньше он украл у них телевизор, а вчера "обчистил" кого-то в центре города", — заявила сожительница умершего.

Она рассказала, что мужчину украли накануне, а всю ночь он находился в подвале. Позже ей снова позвонили, чтобы она забрала его. Девушка приехала и села в автомобиль, где находился ее молодой человек, пишет издание.

"В машине было темно, и я думала, что муж спит. Когда подъехали к дому, его тело выкинули из автомобиля. Я подошла к нему и увидела, что он мертв. Вызвала скорую, полицию… Еще в обед он был жив — я говорила с ним по телефону. Он спрашивал, жду ли я его. Ответила, что конечно, жду", — сообщила девушка.

По данным издания, полицейские знают подозреваемого, так как он ранее "имел дело" с законом.

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