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    В Киевской области экс-милиционеры похитили мужчину ради выкупа

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    В прокуратуре Киевской области сообщили, что 40-летний и 33-летний бывшие сотрудники милиции совершили разбойное нападение на мужчину и похитили его ради выкупа.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области задержаны два бывших сотрудника милиции, совершивших разбойное нападение на потерпевшего и требовавших за него выкуп в размере 10 тыс долларов.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    "Следствием установлено, что 40-летний и 33-летний бывшие сотрудники милиции совершили разбойное нападение на мужчину и завладели его мобильным телефоном и денежными средствами в сумме 3500 гривен. Они затолкали пострадавшего в машину и вывезли на автодорогу Киев-Одесса. Впоследствии, позвонили матери потерпевшего и потребовали оплатить им денежные средства в сумме 10 000 долларов США", — сообщает прокуратура Киевской области.

    Преступникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 2 ст. 146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

    По ходатайству прокуратуры подозреваемым выбираемые меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова в Одессе похитили женщину и увезли на BMW. В городе был объявлен план "Перехват". Позже похитителей и автомобиль оперативно задержали. Правохранители уточнили, что женщину похитили с целью выкупа.


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