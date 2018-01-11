В Киевской области экс-милиционеры похитили мужчину ради выкупа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области задержаны два бывших сотрудника милиции, совершивших разбойное нападение на потерпевшего и требовавших за него выкуп в размере 10 тыс долларов.

"Следствием установлено, что 40-летний и 33-летний бывшие сотрудники милиции совершили разбойное нападение на мужчину и завладели его мобильным телефоном и денежными средствами в сумме 3500 гривен. Они затолкали пострадавшего в машину и вывезли на автодорогу Киев-Одесса. Впоследствии, позвонили матери потерпевшего и потребовали оплатить им денежные средства в сумме 10 000 долларов США", — сообщает прокуратура Киевской области.

Преступникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 2 ст. 146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым выбираемые меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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