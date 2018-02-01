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    На предприятии в Херсонской области произошла стрельба, ранены шестеро

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (223)

    (обновлено: )60813
    По данным полиции, в среду вечером поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных, там слышны звуки, похожие на выстрелы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в результате конфликта на одном из предприятий в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

    По данным полиции, в среду вечером поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных, там слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

    "Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Сейчас участники конфликта находятся в полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" (санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы) и "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" (до пяти лет лишения свободы).

    Ранее сообщалось, что Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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