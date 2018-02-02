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    В мире

    Во Франции произошла массовая драка мигрантов со стрельбой: много раненых

    (обновлено: )51251
    В результате столкновений госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 1 февраля, во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов.

    По последним данным полиции, в результате столкновений госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.

    ​Как отмечается, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана.

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