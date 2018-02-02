Во Франции произошла массовая драка мигрантов со стрельбой: много раненых

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 1 февраля, во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов.

По последним данным полиции, в результате столкновений госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.

​Как отмечается, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана.