Во Франции произошла массовая драка мигрантов со стрельбой: много раненых

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 1 февраля, во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов.
По последним данным полиции, в результате столкновений госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.
#Migrants de #Calais: fusillade, rixes et course-poursuite, une quinzaine de blessés, dont cinq par balle— La Voix Calais (@VDNCalais) 1 февраля 2018 г.
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Как отмечается, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана.