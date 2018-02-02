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    В мире

    Появились подробности стрельбы в США, которую устроила школьница

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    Один из школьников заявил, что сразу после стрельбы он беседовал с девочкой, которая плакала и повторяла, что "не хотела этого". По данным, СМИ, 12-летняя девочка думала, что ее пистолет игрушечный.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Ученица, ранившая несколько человек в одной из школ Лос-Анджелеса, открыла стрельбу случайно, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одноклассников девочки.

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Ранее сообщалось, что 12-летняя ученица устроила стрельбу прямо в классе, ранив в голову 15-летнего подростка, который находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла.

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    Стрелявшая девочка была задержана полицией. Один из школьников заявил, что сразу после стрельбы он беседовал с девочкой, которая плакала и повторяла, что "не хотела этого".

    По словам другого одноклассника, пистолет находился в рюкзаке и выстрелил после падения. Сама девочка думала, что оружие игрушечное.

    На днях сообщалось, что в одной из школ Португалии произошла стрельба, в результате которой погибли пят человек. 

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