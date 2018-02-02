Появились подробности стрельбы в США, которую устроила школьница

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Ученица, ранившая несколько человек в одной из школ Лос-Анджелеса, открыла стрельбу случайно, сообщает телеканал NBC со ссылкой на одноклассников девочки.

Ранее сообщалось, что 12-летняя ученица устроила стрельбу прямо в классе, ранив в голову 15-летнего подростка, который находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла.

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Стрелявшая девочка была задержана полицией. Один из школьников заявил, что сразу после стрельбы он беседовал с девочкой, которая плакала и повторяла, что "не хотела этого".

По словам другого одноклассника, пистолет находился в рюкзаке и выстрелил после падения. Сама девочка думала, что оружие игрушечное.

На днях сообщалось, что в одной из школ Португалии произошла стрельба, в результате которой погибли пят человек.