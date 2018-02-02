Рэкет, грабежи, аферы: активисты зарабатывают криминалом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С каждым днем в Украине становится все больше и больше общественных организаций. В Минюсте их зарегистрировано уже около 42 тысяч, но о многих из этого списка украинцы даже не слышали. Некоторые новоиспеченные активисты различного толка уже успели прославиться делами криминальными. Потому как на одном голом энтузиазме далеко не уедешь, а работать уже не хочется. Вот и приходится крутиться кто как может.

Идея нации — рэкет

В Тернополе скандал. Под подозрение в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей попали два лидера общественных организаций и адвокат.

Как оказалось, в октябре 2017 г. в прокуратуру обратился местный житель, более семи лет проработавший за границей и сколотивший определенный капитал. Вернувшись на родину, мужчина решил начать свое дело — открыть киоски. Собрал все необходимые документы на размещение малых архитектурных форм. Но, как только в отведенном под строительство месте устанавливали конструкции под будущий киоск, их тут же сносили неизвестные.

Вскоре к предпринимателю пришли молодые люди и сказали, что если он хочет работать, то должен заплатить им 2,5 тысячи долларов. То же самое повторили и его супруге. Вымогатели пригрозили, что если бизнесмен не заплатит первый взнос, то работать они ему не дадут. Об этой истории рассказал на брифинге заместитель прокурора Тернопольской области Игорь Мукан.

Во время передачи 71 тысячи гривен 31 января нынешнего года вымогатели были задержаны. Ими оказались довольно известные в регионе личности: лидер общественной организации "Идея нации" Алексей Станько, в прошлом представитель "Правого сектора" и активист Майдана, а также глава общественной организации "Наш родной Тернополь" Михаил Иваненко, известный в криминальных кругах как Миша Африка, с судимостью за плечами, и адвокат, в недавнем прошлом сотрудник Национальной полиции.

После задержания рэкетиров владельцы предприятий, учреждений и организаций перестали бояться и массово подают заявления на указанных лиц о вымогательстве. Уже задокументировано три подобных случая. В прокуратуре уверены, что их больше.

Активисты — заробитчане

Иногда в своем желании больше получить активисты входят в азарт и теряют чувство реальности. Ныне покойны лидер ровенского "Правого сектора" Сашко Билый (Музычко), планировал подмять под себя весь криминальный бизнес региона, в том числе и добычу янтаря, еще в 2014 году. Но это для него плохо закончилась. Его публично, показательно, застрелили. Так, чтобы другим неповадно было. Побратимы Белого на время стали аккуратнее. Но сегодня, похоже, забыли об осторожности. Да и легкие деньги, которые к ним пришли во время Майдана и АТО, закончились, а работать и зарабатывать на жизнь многие из них не способны и не желают. Остается одно — идти по пути Сашка.

В конце прошлого года Нацполиция задержала группу активистов, которые позиционировали себя как представителей общественной организации, якобы отстаивающей интересы жителей. Они систематически шантажировали киевских застройщиков и вымогали деньги.

Смотрите также: Грабежи и погромы. Радикальная молодежь еще напомнит о себе — Золотарев

Выбирался объект застройки на территории Киева и области и устраивались акции против строительства. В частном разговоре с владельцем коммерческой структуры "активисты" выдвигали единственное требование: предприниматель платит им отступные и они оставляют его в покое.

В случае отказа "активисты" собирали для протеста группу поддержки из граждан, которые называли себя жителями этого района. При необходимости — устраивали столкновения. Кроме того, посылали запросы во все государственные инстанции и судились о незаконности строительства.

"Активисты" были задержаны во время получения 200 тысяч долларов США от одного из столичных застройщиков. По неофициальным данным, речь идет об общественной организации "Борщаговская сечь", которую возглавили Людмила Котенко и Александр Лопата.

Да что там говорить, таких активистов полиция уже ловит пачками. В Одессе задержали "общественников", которые днем добивались выделения земли атошникам, а по ночам грабили иностранцев.

Криминал под новой вывеской

Впрочем, в активисты сегодня записалось немало аферистов и уголовного элемента, потому что на судимость и порядочность никого не проверяют.

"Дело в том, что не все общественные организации в состоянии получить грант от европейских, а лучше американских учреждений или же сесть на дотации местных органов власти, а для жизни, особенно хорошей, нужны деньги. Работать "активисты" не хотят, потому что в их понимании — работа для дураков, а не для патриотов и общественников, поэтому и легко идут на криминал. К слову, обласканный МВД, принятый ими на работу белорус Сергей Коротких с позывным Боцман (Малюта), неонацист, друг главы белорусского отделения РНЕ, сегодня занимающийся охраной стратегических объектов Украины, признался, что занимался криминалом. В одном из интервью белорусским СМИ он рассказал, что деньги для РНЕ зарабатывали тем, что "крышевали" рынки, оказывали помощь различным околоцерковным структурам в охране всевозможных мероприятий, объектов, перегоняли машины. Более того, если еще несколько лет тому назад денежные потоки вливались в общественные организации, особенно правого толка, наточенные на продолжение войны на Востоке, то сегодня они иссякают. Украинцы сократили суммы пожертвований, если не прекратили, а тем, кто привык к достатку и безделью, с безденежьем сложно смириться. Не удивительно, что они занялись криминалом. Для многих это привычное дело — грабить, вымогать, обманывать. Этим они занимались все предыдущие годы, но у них не было яркой вывески", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Деятельность более 40 тысяч зарегистрированных Украине общественных организаций никто и никогда проверять не будет. Сегодня каждый Украинец может зарегистрировать свою ОО под любым названием. Потому и подались в "активисты" уголовники, а сами "активисты" в ударились в криминал. Впереди нас ждет еще не одно разоблачение волков в овечьей шкуре.