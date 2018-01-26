Хотели порвать рот. В Киеве грабители зверски пытали пожилую женщину

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги. Об этом говорится в сюжете ICTV.
Грабители придумали план, как быстро втереться в доверие и попасть к ней домой.
"В двери позвонил мужчина, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает пострадавшая Евгения Алексеевна.
Пока она ходила за документом, преступник зашел в квартиру.
"Тогда он меня кинул на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.
Затем в квартиру ворвался еще один злоумышленник. Двое мужчин пытали 77-летнюю пенсионерку почти час, угрожали убить.
Женщина не могла больше терпеть и призналась, где деньги. Мужчины забрали 5 тыс 100 долларов, связали руки пенсионерке и оставили истекать кровью в квартире.
Ей удалось выползти на улицу и попросить о помощи.
Сейчас она находится в больнице, у нее черепно-мозговая травма, перелом костей лица и закрытая травма грудной клетки.
Нападающих женщина не запомнила. Только один момент — один из них отзывался на имя Василий.
Полиция занимается розыском злоумышленников, им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре в Житомирской области произошло вооруженное нападение на автомобиль ювелиров, которые везли с собой 30 килограммов золота. Оказалось, что водитель и пассажир авто возвращались с ювелирной выставки в Киеве, когда на них было совершено нападение.