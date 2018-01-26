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    Киев

    Хотели порвать рот. В Киеве грабители зверски пытали пожилую женщину

    (обновлено: )21601
    У пожилой женщины черепно-мозговая травма, перелом костей лица и закрытая травма грудной клетки. Ей удалось выползти на улицу и попросить о помощи. Сейчас она находится в больнице.
    Пожилую женщину пытали в Киеве
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги. Об этом говорится в сюжете ICTV.

    Грабители придумали план, как быстро втереться в доверие и попасть к ней домой.

    "В двери позвонил мужчина, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает пострадавшая Евгения Алексеевна.

    Пока она ходила за документом, преступник зашел в квартиру.

    Скриншот с видео
    Пожилую женщину пытали в Киеве

    "Тогда он меня кинул на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.

    Затем в квартиру ворвался еще один злоумышленник. Двое мужчин пытали 77-летнюю пенсионерку почти час, угрожали убить.

    Женщина не могла больше терпеть и призналась, где деньги. Мужчины забрали 5 тыс 100 долларов, связали руки пенсионерке и оставили истекать кровью в квартире.

    Ей удалось выползти на улицу и попросить о помощи.

    Сейчас она находится в больнице, у нее черепно-мозговая травма, перелом костей лица и закрытая травма грудной клетки.

    Нападающих женщина не запомнила. Только один момент — один из них отзывался на имя Василий.

    Полиция занимается розыском злоумышленников, им грозит до 12 лет тюрьмы.

    Напомним, в ноябре в Житомирской области произошло вооруженное нападение на автомобиль ювелиров, которые везли с собой 30 килограммов золота.  Оказалось, что водитель и пассажир авто возвращались с ювелирной выставки в Киеве, когда на них было совершено нападение.

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