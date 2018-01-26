Хотели порвать рот. В Киеве грабители зверски пытали пожилую женщину

Скриншот с видео

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги. Об этом говорится в сюжете ICTV.

Грабители придумали план, как быстро втереться в доверие и попасть к ней домой.

"В двери позвонил мужчина, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает пострадавшая Евгения Алексеевна.

Пока она ходила за документом, преступник зашел в квартиру.

Скриншот с видео Пожилую женщину пытали в Киеве

"Тогда он меня кинул на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.

Затем в квартиру ворвался еще один злоумышленник. Двое мужчин пытали 77-летнюю пенсионерку почти час, угрожали убить.

Женщина не могла больше терпеть и призналась, где деньги. Мужчины забрали 5 тыс 100 долларов, связали руки пенсионерке и оставили истекать кровью в квартире.

Ей удалось выползти на улицу и попросить о помощи.

Сейчас она находится в больнице, у нее черепно-мозговая травма, перелом костей лица и закрытая травма грудной клетки.

Нападающих женщина не запомнила. Только один момент — один из них отзывался на имя Василий.

Полиция занимается розыском злоумышленников, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре в Житомирской области произошло вооруженное нападение на автомобиль ювелиров, которые везли с собой 30 килограммов золота. Оказалось, что водитель и пассажир авто возвращались с ювелирной выставки в Киеве, когда на них было совершено нападение.