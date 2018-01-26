наверх
27.01.201801:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Не на ту нарвались". В Киеве женщина забрала сумку у грабителей

    (обновлено: )60930
    Двое неизвестных напали на женщину в подземном переходе в Голосеевском районе. Они ничего не забрали. Кроме того, им пришлось бежать, так как женщина дала отпор.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Двое неизвестных напали на женщину в подземном переходе в Голосеевском районе Киева, однако она дала отпор и забрала у одного из них сумку, сообщается в пятницу на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    "Не на ту нарвались. На Голосеево, в подземном переходе на женщину напали двое. Пытались отобрать личные вещи. Забрать ничего не смогли, поэтому попытались убежать. Женщина придержала одного из них за сумку", — сказано в сообщении.

    Неизвестным удалось скрыться, но сумка осталась в руках женщины.

    Киев Оперативный/Facebook, 26 января 2018

    Ранее сообщалось, что в центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко в Давосе кокетничал, говоря о грядущих выборах — Якубин. Видео
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает