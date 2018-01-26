"Не на ту нарвались". В Киеве женщина забрала сумку у грабителей

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Двое неизвестных напали на женщину в подземном переходе в Голосеевском районе Киева, однако она дала отпор и забрала у одного из них сумку, сообщается в пятницу на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Не на ту нарвались. На Голосеево, в подземном переходе на женщину напали двое. Пытались отобрать личные вещи. Забрать ничего не смогли, поэтому попытались убежать. Женщина придержала одного из них за сумку", — сказано в сообщении.

Неизвестным удалось скрыться, но сумка осталась в руках женщины.

Киев Оперативный/Facebook, 26 января 2018

Ранее сообщалось, что в центре Киева двое злоумышленников жестоко избили пожилую женщину и забрали из ее квартиры деньги.