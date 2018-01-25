Суровые годы. Женщины вытесняют мужчин из криминала

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Правительство отменило приказ Министерства здравоохранения №256 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин", действовавший с 1993 года и запрещающий 458 профессий (видов работ) для женщин. В перечень запрещенных профессий входили литейные работы, работы со свинцом, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения, добыча руд, добыча нефти и газа, общие профессии черной и цветной металлургии и др. Сняты некоторые ограничения для женщин в военной службе, правоохранительной деятельности, в области пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства. Теперь, как говорится, украинская женщина сможет управлять не только трактором и катком, но и самолетом, и поездом. Осталось добиться только равенства в зарплатах, преодолеть препятствия в приеме не работу. И пока одни украинки борются за право добывать уголь и лить сталь, другие преуспели на криминальном поприще.

Не женские забавы

В Мариуполе на 51-летнего мужчину напали две дамы 33-х и 36 лет, которых он угощал спиртным. Угрожая ножом, дамы отобрали у благодетеля мобильный телефон и тут же сдали его в ломбард, а вырученные деньги прогуляли.

В селе Старая Жадова Черновицкой области 63-летняя пенсионерка, вынув стекло из оконной рамы, пробралась в дом к 94-летней односельчанке. Пенсионерка, прикрыв старушке рот, чтобы та не подняла тревогу, забрала из-под матраса почти 3 500 гривен. Грабительницу удалось задержать с похищенным.

В Киеве 24-летняя мисс, прикрыв лицо балаклавой и вооружившись ножом, напала на пункт обмена валют в Оболонском районе столицы и потребовала у кассира отдать ей деньги. Но женщина оказала сопротивление грабительнице, и та, пырнув ее дважды ножом, попыталась сбежать.

В Киеве 30-летняя парикмахер подстригла мужчину. Стрижка не понравилась супруге клиента, и она избила мастера. Вечером от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице, а ее убийцу так и не нашли.

В Харькове орудует серийная воровка, которая крадет у школьниц младших классов золотые сережки. Спокойно заходит в школу или поджидает ребенка в школьном дворе, подходит и предлагает застегнуть сережки, которые якобы расстегнулись, незаметно их снимает и уходит.

Несмотря на то что женщины наравне с мужчинами воруют, грабят и убивают, не многие из них попадают в СИЗО или колонию. В этом вопросе они охотно пользуются гендерным неравенством — они ведь женщины, и к ним нужно особое отношение.

Когда надо, вспоминают, что они женщины

Следователи и судьи искренне жалеют сошедших с пути истинного на путь криминальный. А сами дамы, чтобы они ни совершили, тут же прикрываются смягчающими вину обстоятельствами, к примеру наличие несовершеннолетних детей.

"В киевском СИЗО №13 среди 4 тысячи заключенных, где-то 250-300 женщин. По закону, у женщин больше смягчающих обстоятельств, чем у мужчин — наличие несовершеннолетних детей, беременность и так далее. Если они и и совершают преступление, их стараются не отправлять в СИЗО и традиционно суд более гуманно к ним относиться, не смотря на то, что в уголовном кодексе не прописано, что если судят женщину, то срок ей надо давать по минимуму или выпустить. Но суды всегда гуманно относятся к женщинам. Даже меру пресечения стараются выбирать без лишения свободы ссылаясь на то, что женщины менее агрессивны и не опасны. Это отголоски Советского союза, тогда так было принято, при том что со стороны гендерного равенства, такого не должно быть. Одно утешает, что по статистике, по сравнению с мужчинами, женщины меньше совершают преступлений", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина экс-глава Пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький.

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Печальная экономическая ситуация в стране, свободный доступ наркотических средств, пьянство, все это толкает многих на преступления. И женщины не исключение. Но, как отмечает Сергей Старенький, есть среди слабого пола немало тех, которые повторно совершают преступления и практически не выходят из колонии.

"90% женщин находящиеся в колониях это те, кто имеют связи с мужчинами из криминальной среды. Процентов 50 из них возвращаются в колонию повторно и, в основном, сидят за кражи, наркотики, мошенничество, грабежи. Большинство совершает преступление со своими "любимыми" или же ради них. И даже интересно звучат призывы феминистических организаций, что женщины все равные, потому что когда доходит до уголовной ответственности, то тут же уже заявляют, что женщин нельзя сажать надолго в колонию, она мать или будущая мать и так далее. С точки зрения равенства полов это не совсем правильно получается. К тому же пожизненный срок в заключении отбывают 24 украинки. В колониях больше всего содержится женщин за совершенные умышленные убийства, на втором месте грабежи, а дальше уже идут кражи, наркотики, мошенничества, экономические преступления и так далее", - отмечает адвокат.

Полностью ветвь первенства в совершении преступлений женщины, к счастью, пока не получат, уверен Сергей Старенький. Хотя среди слабого пола встречаются такие, которые по жестокости не уступят мужчинам.

Но в нашей жизни все может произойти. Уже в полиции стало поступать больше заявлений от мужчин о семейном насилии со стороны благоверной. Поколачивают украинки уже своих мужей.