Погуляли... Праздничный криминальный беспредел по всей стране

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Новый год начался с печального рекорда. Накануне и в первый день 2018-го в стране произошло 18 убийств, о чем сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, отметив при этом, что по данным преступлениям уже установлены и задержаны 12 подозреваемых, а из 35 фактов нанесения телесных повреждений, повлекших смерть, в полиции находятся 22 подозреваемых и, следовательно, гражданам вообще не о чем волноваться. Но, скажем честно, от таких уверений легче не становится.

Гулять так гулять

Один из самых больших и густонаселенных регионов Украины, Днепропетровский, после новогодних и рождественских праздников подвел неутешительные итоги. Только в патрульную полицию с 1 по 7 января поступило 4898 вызовов. Из которых 2708 нарушений ПДД; 75 водителей попались на управление транспортным сродством в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные выезжали на 21 хулиганство, 5 грабежей, 6 разбоев, 279 краж, 112 драк и разборок и на 215 семейных ссор. Также было зафиксировано 135 телесных повреждений.

Не обошлось без стрельбы и взрывов. Ночью 5 января в Харькове местный житель 1979 года рождения, руководитель пансионата для престарелых, волонтер, неоднократно выезжавший в зону АТО, в состоянии алкогольного опьянения уронил на пол гранату РГД-5, которая в результате взорвалась. Молодой мужчина погиб. Его супруга и двое детей не пострадали, потому что в это время спали в соседней комнате.

В Киеве на мужской клуб "Dolls" 8 января было совершено вооруженное нападение. Как оказалось, охрана не пустила в клуб посетителя, так как заведение уже было закрыто. Мужчина вызвал охранника для разговора на улицу, где того поджидали еще двое. Во время ссоры один из возмущенных гостей достал из машины пистолет и начал размахивать оружием под носом у охранника. После словесной перепалки неизвестные скрылись, но через некоторое время к зданию клуба приехали два микроавтобуса, откуда вышли около 20 человек. Эти люди выбили входную дверь в клуб, выстрелили в пол и стены, ворвались в развлекательное заведение и устроили драку. Персонал заведения получил незначительные травмы, а хулиганы сбежали.

Но больше всего внимания было приковано к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли 1 января, и к бытовым разборкам на Подоле, где в квартире во время пьянки погиб гость из Херсона.

Не было бы хуже

Полиция еще не подвела итоги своей работы по охране общественного порядка во время празднования Нового года. Но даже если допустить, что в эти дни криминалитет расслабляется наравне со своими потенциальными жертвами, то после таких каникул он со свежими силами также активно выходит "на работу", поиздержавшись за длительные выходные.

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"До новогодних праздников и после них всегда наблюдался всплеск криминала. Но и сами праздничные дни никогда спокойными не были. По пьяне, а наш народ любит заложить за воротник, чего только не происходит. Больше всего вызовов на семейные ссоры, к примеру муж допился до чертиков, а точнее, "белой горячки", и давай свою благоверную по квартире гонять. Пока группа приедет на вызов соседей, они уже помирились и пьют мировую. Или же за полночь звонок — во дворе стреляют из оружия. На месте выясняется, что мужик решил сэкономить на фейерверке, а захотелось пошуметь, он охотничье ружья достал и пару раз выстрелил в воздух. А сколько заявлений поступало, что после гостей, большинство из которых случайные, пропадали личные вещи хозяев, — не счесть. Столько же и растерях обращаются — где-то кутили, потеряли телефон, кошелек, бегут в полицию — украли. Ссоры, скандалы, драки с телесными, ножевыми — вообще атрибут новогодних застолий, без них никак. Тем, кто дежурит в эти праздники, откровенно не позавидуешь, приходится разрываться. В то же время, такое только раз в году происходит — это можно и нужно пережить. Дальше все по накатанной — разбои, кражи, убийства, тяжкие телесные, грабежи и так далее", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Правда, с учетом того, что полиция любит прятать от народа свои недочеты, мы не узнаем и половины происшествий за неделю праздников. Но это не главное. Главное, чтобы полиция в наступившем году стояла на страже жизни, здоровья и имущества граждан.