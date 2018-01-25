Хозяйке на заметку. Аферисты уже угоняют авто из-под носа владельца

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Приобрести автомобиль — это одно, главное, его сохранить не только в целости, не попав в аварию, но и от угонщиков и аферистов, которые стараются изо всех сил, чтобы ваше имущество стало их. И, надо отдать им должное, они не только усовершенствуют старые схемы отъема, но и применяют новые методы.

Новые схемы развода

Если вы решили продать автомобиль, надо все тщательно продумать, а еще лучше, перестраховаться и никогда не идти на сделку одному, потому что в наши дни нужно иметь друга, а еще лучше, хорошо вооруженного друга о чем свидетельствует практика.

Один из новых способов, когда аферисты убеждают владельца в том, что продавая свой автомобиль он может помочь родной полиции поймать… аферистов.

"Итак, предположим, вы продаете авто через сервис, где размещаются аналогичные объявления. Через определенный промежуток времени вам звонит неизвестный, который якобы заинтересовался вашим авто и даже договорился о встрече для предварительного осмотра. Через несколько минут, уже с другого номера звонит человек, который представляется сотрудником полиции. Переспрашивает звонил ли тот, кто заинтересовался и сообщает, что этот человек — аферист. Далее, "инспектор полиции" начинает уговаривать дать преступнику угнать автомобиль для того, чтобы взять его "на горячем", — сообщает "Киев оперативный".

В назначенный день, незадолго до встречи с "покупателем" снова звонит полицейский, который уверяет, что все идет по плану, все готово к спецоперации по задержанию аферистов, главное, владелец должен позволить угнать свой автомобиль. Хозяин спокойно отдает ключи от машины "покупателю" для тест-драйва, тот садится и уезжает. Но, ожидаемого звука полицейской сирены не слышно, никто в погоню за машиной не бросается. Владелец набирает номер "опера", но он не работает. Только тогда несчастный уже идет в полицию, где и рассказывает, как он помогал "виртуальной" полиции.

Впрочем, редко, но бывает, что действительно полиция просит граждан помочь им в поимке угонщиков-аферистов, только это все делается по другому. При личной встрече. Да и нет гарантии, что авто вернут вам в целости и сохранности. Были случаи, когда его при задержании угонщиков изрядно "мяли".

Читайте также: Юзеру на заметку. Как не стать жертвой интернет-мошенников

Собственно, от аферы до разбоя всего один шаг, как выяснилось. На днях в Киеве иностранец-продавец автомобиля на литовских номерах стал жертвой аферистов-разбойников.

"Договорился я о встрече с мужчиной. За несколько часов до запланированного просмотра он позвонил мне и сообщил, что немного приболел и на встречу придет его жена (так как авто все равно для нее). Встретиться договорились на Краснодарской, 44. Действительно, в указанное время приехала женщина. Все шло более-менее хорошо. Когда женщина попросила открыть капот, со стороны, и прямо вплотную к нам подъехал еще один автомобиль BMW (также на LT-регистрации). Оттуда вышли три крепких мужчины, один из которых приставил мне пистолет к виску и сказал отдать ключи. Да, моя машина оказалась у них", — написал пострадавший иностранец.

Впрочем, это даже аферой можно назвать с большой натяжкой, это грабеж средь бела дня. Но, существует еще одна схема — брать у владельцев авто с иностранной регистрации машину на прокат и не возвращать ее.

Никому не доверять

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, мошенников переловить и пересажать практически не реально, если это настоящие мошенники. Их главная задача сделать все так, чтобы человек отдал свое имущество не подозревая о том, что его больше не увидит. Именно для этого придумывают разные схемы, да еще и такие, чтобы не попасться. Намного проще имущество просто забрать, но это уже грабеж и срок больше, если поймают и докажут. Настоящий аферист будет действовать осторожно и без оружия.

"Сегодня много аферистов. Скажем, гражданин пишет заявление об угоне автотранспорта — договорился о продаже авто, на встрече с покупателем тот попросил проехаться, оставив в залог сумку с деньгами, дескать, все равно же будет покупать. Но, главное, пока водитель обходил машину, чтобы сесть на пассажирской сидение, покупатель надавил на газ и будь таков. В оставленном в качестве залога пакете с деньгами, вместо банкнот — бумага. Эта довольно распространенная схема. Но, в то же время, были случаи, что владельцы заявляли о подобном а на самом деле ничего не было. Допустим, предстоял бракоразводный процесс, супруг не хотел машину делить, он ее прятал, а заявлял, что дескать угнали. Каждое заявление надо проверять. Особенно сегодня, да и когда речь идет о машинах с иностранной регистрацией. В то же время, аферисты всегда были и они никуда не денутся", — рассказывает экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Читайте также — "Угнать, а искать не будут": новые проблемы авто с "евробляхами"

Естественно, что просчитать все риски, с которым может столкнуться владелец авто невозможно, но, по мнению силовиков, надо думать и анализировать. К примеру, на смотрины автомобиля, не говоря уже о сделки по купле-продаже, лучше приходить не одному.

"Не верить никому на слово. Звонят якобы полицейские, а ведь может позвонить папа Римский и попросить квартиру переписать на церковь. Если бы этого были настоящие полицейские, они бы встретились с человеком, пригласили бы его в райотдел. Сегодня мошенников много развелось самого разного толка — кто-то довольствуется парой сотен гривен, а кому-то нужны миллионы. Нужно всегда быть начеку", — отмечает Кондрашов.