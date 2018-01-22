В криминальный кодекс добавили новые обстоятельства. Комментарий юриста

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 12 января в Украине увеличился перечень отягчающих обстоятельств совершения преступных действий.

Соответствующие нормы закона о противодействии домашнему насилию и насилию в отношении женщин накануне были опубликовано в «Голосе Украины». Изменения произошли относительно преступлений, совершенных на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка.

Кроме того, к таковым относятся преступления против лиц с особыми потребностями, страдающих психическими расстройствами или с недостатками умственного развития. Правда, большинство нововведений закона вступят в силу только через год после публикации.

Впрочем, есть некоторые нормы, которые начинают действовать сразу. В частности, согласно документу, преступления в отношении члена семьи, бывшего супруга, а также против близкого человека имеют отягчающие обстоятельства.

Подробнее об этих изменениях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які обставини вважалися обтяжуючими до сьогодні?

— Це стаття 67 ККУ, там аж 13 обставин. Я можу назвати основні: це вчинення злочину повторно, вчинення злочину групою осіб, вчинення злочину на ґрунті расової національної чи релігійної ворожнечі, або щодо особи, яка перебуває в матеріальній чи службовій залежності від винного. Тобто існує цілий перелік обтяжуючих обставин. Це означає, що якщо, приміром, санкція статті буде передбачати, умовно кажучи, від 3 до 5 років, то якраз оцей проміжок від 3 до 5 — суддя буде визначати розмір покарання на підставі всіх виявлених і доведених обставин. І наявність обтяжуючої обставини буде впливати на розмір покарання в бік збільшення. Тобто це не буде більше, ніж санкція передбачає, але це точно буде більше, ніж якби обтяжуючої обставини не було.

Чому тепер включили в цей перелік нові обставини?

— Частина з цих нововведень дійсно є західним стандартом. Приміром, обтяжувальна обставина: вчинення злочину на ґрунті статевої приналежності. Більше того, я вам скажу, що в США такі злочини навіть до групи політичних відносять. Ті, що дискримінаційні. Але є і дещо складне. Приміром, мені незрозуміло, як будуть визначати, наприклад, таку обтяжуючу обставину, як вчинення злочину у відношенні осіб, з якими злочинець був у близьких відношеннях. От саме це визначення "у близьких відносинах", воно досить оціночне. Тому що коли йдеться про злочин по відношенню до подружжя нинішнього або колишнього, ми розуміємо, подружжя, люди були очевидно в зареєстрованому шлюбі, потім розлучилися, до речі, ця новинка стосується всіх, хто вчиняє злочини проти подружжя, це буде тепер обтяжуючою обставиною. Але що стосується близьких стосунків, люди можуть проживати навіть в одній оселі, мати спільний побут, але один з них вважає, що ці стосунки неблизькі. Тому, як буде суд визначати оцю близькість — незрозуміло.

Друга обтяжуюча обставина, яка викликає дуже багато питань щодо практичної реалізації, це вчинення злочину в присутності малолітньої дитини. Перше, чи ця дитина усвідомлювала, що в її присутності вчиняється злочин? Адже, очевидно, закон спрямований на захист психіки і розвитку дитини. Але якщо вона бачить, що вчиняють злочин, але їй два рочки, вона не розуміє, що відбувається, буде суд враховувати таку обставину, як обтяжуючу, чи не буде? Ще один момент. З'являється нова обтяжуюча обставина — це вчинення злочину щодо особи, яка страждає на психічний розлад. Тут теж не все так просто, тому що не завжди ми з вами можемо візуально визначити: страждає людина на психічний розлад, чи ні. Більше того, є люди, які на той розлад страждають, але вони ніколи не зверталися до лікарів, і у них ці діагнози не підтверджені. Як до цього буде ставитися суд і як він це визначати? Тобто в таких випадках потрібні ще додаткові експертизи. Суддя от просто так не зможе сам визначити, що це злочин проти такої людини, якщо вона хвора, а довідки у неї, наприклад, нема.

Чому деякі норми запроваджують зараз, а інші вступлять у дію лише за рік?

— Тому що нам потрібно буде звикнути до тих нововведень, які будуть, і практикам потрібно буде, тобто юристам, підготуватися до використання таких норм. Приміром, у нас з'явиться кримінальна відповідальність за примушення до вступу у шлюб. І ця стаття через рік набуде чинності, але викликає вже зараз дуже багато розмов, і жартівливих, і серйозних, і ми намагаємося, от юристи, зрозуміти, а які ж дії можуть підпадати під "примус до вступу у шлюб". Приміром, якщо дівчина показує от дві смужечки, а потім раптом через місяць у неї викидень. Ми розуміємо, що вона обдурила чоловіка, такі випадки є. Це буде примушення до вступу у шлюб, чи ні? Або там дитинка справді є, вагітність справді є, але часто жінки цим шантажують чоловіків. Це буде вважатися примушуванням, і буде вона за це нести кримінальну відповідальність? Але найкумедніше у цій новій статті в ККУ інше, що є терміни давності притягнення до відповідальності. Тобто проживши у шлюбі, приміром, два роки, коли починаються ці перші кризи подружнього життя, хтось з подружжя може оговтатися і зрозуміти, що інший примусив його до вступу у шлюб і звернутися до поліції, щоб розплатитися з ненависним подружжям.

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Наскільки часто українські суди беруть до розгляду обтяжуючі обставини?

— Безумовно, якщо працюють належним чином адвокати і прокурор в процесі, то ці обтяжуючі обставини враховуються. Але я мушу сказати на рахунок виправдовувальних вироків, у них є й інший бік. Якщо на Заході їх більше, то це пов'язано зі змагальністю процесу, яка там насправді реалізована, і це не означає, що відпускають невинуватих людей. Вірніше, тих, які не вчинили злочин. Зазвичай, це відбувається, коли людина вчинила злочин, але не змогли у належний спосіб довести її провину. Тому от з одного боку нібито це позитив, але це дуже спірне питання.

Напомним, ранее адвокат Татьяна Ющенко заявила, что ликвидация районных судов приведет к проблемам с защитой прав граждан. Также она добавила, что с тех пор как началась реформа, судьба всей судебной системы находится в воздухе, и пока непонятно, к чему это приведет.